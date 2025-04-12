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ВСУ отбили масштабный штурм в Донецкой области и нанесли удар по технике врага

Суббота 12 апреля 2025 15:25
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ВСУ отбили масштабный штурм в Донецкой области и нанесли удар по технике врага Фото: ВСУ остановили штурм в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вооруженные силы Украины отбили масштабный штурм российских войск в Донецкой области. В результате боев было уничтожено несколько единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

В Донецкой области состоялся масштабный штурм со стороны российских войск, который был успешно отбит совместными усилиями подразделений ВСУ.

В операции приняли участие бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады и пилоты бригады "Феникс", которые успешно вели боевые действия в поддержку наземных войск.

Благодаря слаженной работе сил обороны, противник понес серьезные потери.

В частности, было уничтожено три единицы вражеской техники - МТ-ЛБ, а также поражен один тягач.

Кроме того, ВСУ удалось вывести из строя два вражеских танка и ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, что значительно ослабило боевую способность противника.

Ситуация на фронте

Напомним, что наиболее угрожающая ситуация на северной границе Украины остается в Сумской и Харьковской областях. Россияне пытаются продвинуться вглубь территории и создать так называемую "серую зону".

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что наиболее угрожающая ситуация остается в пределах Сумской и Харьковской областей.

Если говорить о Харьковской области, то это те направления, где враг еще в прошлом году начал наступательные действия - Волчанск и Липцы.

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