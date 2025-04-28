ЗСУ відбили масові атаки росіян на Покровському напрямку: карти боїв від Генштабу

Минулої доби російські війська продовжували інтенсивні штурми українських позицій на різних напрямках фронту.

Загалом зафіксовано 168 бойових зіткнень. Окупанти, маючи перевагу в живій силі, зазнали значних втрат.

Ворог завдав 83 авіаудари, скинувши 165 керованих авіабомб (КАБ), здійснив 5089 обстрілів, зокрема 88 із реактивних систем залпового вогню, а також застосував 2337 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали населені пункти Чернігівської, Сумської, Донецької, Запорізької областей та місто Херсон.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу ворога, чотири пункти управління та три артилерійські системи противника.

Ситуація за напрямками:

Харківський напрямок: противник шість разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

Куп’янський напрямок: українські війська відбили три штурмові атаки окупантів біля Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

Лиманський напрямок: ворог 20 разів намагався прорвати українську оборону поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в напрямку Нового Миру.

Сіверський напрямок: українські військові зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Верхньокам’янського.

Краматорський напрямок: зафіксовано 16 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки, а також у напрямках Майського, Ступочок та Білої Гори.

Торецький напрямок: противник здійснив дев’ять атак у районах Озарянівки, Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

Покровський напрямок: найгарячіший напрямок - українські захисники відбили 64 штурмові атаки в районах Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Троїцького, Новоолександрівки, Новопавлівки, Богданівки, Андріївки, Багатиря, Надіївки та в напрямках Олексіївки, Покровська та Малинівки.

Торецький напрямок: ворог активізувався, але українські війська тримають оборону в районах Щербинівки, Диліївки та Озарянівки.

Новопавлівський напрямок: зафіксовано 13 атак біля Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного.

Оріхівський напрямок: окупанти здійснили одну спробу прориву в районі населеного пункту Лобкове.

Гуляйпільський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано.

Придніпровський напрямок: ворог здійснив одну невдалу спробу штурму.

Волинський і Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Курський напрямок: українські сили стримують загарбників, незважаючи на сім авіаударів, 13 скинутих КАБ, 302 обстріли, з яких дев'ять - із РСЗВ. Наші оборонці зупинили 23 штурмові спроби ворога.