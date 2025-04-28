ЗСУ відбили масові атаки росіян на Покровському напрямку: карти боїв від Генштабу
ЗСУ успішно відбивають масовані атаки російських військ на Покровському напрямку. Генштаб оприлюднив карти боїв.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Минулої доби російські війська продовжували інтенсивні штурми українських позицій на різних напрямках фронту.
Загалом зафіксовано 168 бойових зіткнень. Окупанти, маючи перевагу в живій силі, зазнали значних втрат.
Ворог завдав 83 авіаудари, скинувши 165 керованих авіабомб (КАБ), здійснив 5089 обстрілів, зокрема 88 із реактивних систем залпового вогню, а також застосував 2337 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали населені пункти Чернігівської, Сумської, Донецької, Запорізької областей та місто Херсон.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу ворога, чотири пункти управління та три артилерійські системи противника.
Ситуація за напрямками:
Харківський напрямок: противник шість разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.
Куп’янський напрямок: українські війська відбили три штурмові атаки окупантів біля Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.
Лиманський напрямок: ворог 20 разів намагався прорвати українську оборону поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в напрямку Нового Миру.
Сіверський напрямок: українські військові зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Верхньокам’янського.
Краматорський напрямок: зафіксовано 16 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки, а також у напрямках Майського, Ступочок та Білої Гори.
Торецький напрямок: противник здійснив дев’ять атак у районах Озарянівки, Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.
Покровський напрямок: найгарячіший напрямок - українські захисники відбили 64 штурмові атаки в районах Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Троїцького, Новоолександрівки, Новопавлівки, Богданівки, Андріївки, Багатиря, Надіївки та в напрямках Олексіївки, Покровська та Малинівки.
Торецький напрямок: ворог активізувався, але українські війська тримають оборону в районах Щербинівки, Диліївки та Озарянівки.
Новопавлівський напрямок: зафіксовано 13 атак біля Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного.
Оріхівський напрямок: окупанти здійснили одну спробу прориву в районі населеного пункту Лобкове.
Гуляйпільський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано.
Придніпровський напрямок: ворог здійснив одну невдалу спробу штурму.
Волинський і Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Курський напрямок: українські сили стримують загарбників, незважаючи на сім авіаударів, 13 скинутих КАБ, 302 обстріли, з яких дев'ять - із РСЗВ. Наші оборонці зупинили 23 штурмові спроби ворога.
Втрати РФ
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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