ВСУ отбили массовые атаки россиян на Покровском направлении: карты боев от Генштаба

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

За прошедшие сутки российские войска продолжали интенсивные штурмы украинских позиций на разных направлениях фронта.

Всего зафиксировано 168 боевых столкновений. Оккупанты, имея преимущество в живой силе, понесли значительные потери.

Враг нанес 83 авиаудара, сбросив 165 управляемых авиабомб (КАБ), совершил 5089 обстрелов, в том числе 88 из реактивных систем залпового огня, а также применил 2337 дронов-камикадзе. Авиаударам подверглись населенные пункты Черниговской, Сумской, Донецкой, Запорожской областей и город Херсон.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава врага, четыре пункта управления и три артиллерийские системы противника.

Ситуация по направлениям:

Харьковское направление: противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

Купянское направление: украинские войска отбили три штурмовые атаки оккупантов у Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

Лиманское направление: враг 20 раз пытался прорвать украинскую оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка, Мирное и в направлении Нового Мира.

Северское направление: украинские военные остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Верхнекаменского.

Краматорское направление: зафиксировано 16 боестолкновений вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки, а также в направлениях Майского, Ступочек и Белой Горы.

Торецкое направление: противник совершил девять атак в районах Озаряновки, Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

Покровское направление: самое горячее направление - украинские защитники отбили 64 штурмовые атаки в районах Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новосергиевки, Котляровки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Троицкого, Новоалександровки, Новопавловки, Богдановки, Андреевки, Багатира, Надиевки и в направлениях Алексеевки, Покровска и Малиновки.

Торецкое направление: враг активизировался, но украинские войска держат оборону в районах Щербиновки, Дилиевки и Озаряновки.

Новопавловское направление: зафиксировано 13 атак возле Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в сторону Отрадного.

Ореховское направление: оккупанты совершили одну попытку прорыва в районе населенного пункта Лобково.

Гуляйпольское направление: боевых столкновений не зафиксировано.

Приднепровское направление: враг совершил одну неудачную попытку штурма.

Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Курское направление: украинские силы сдерживают захватчиков, несмотря на семь авиаударов, 13 сброшенных КАБ, 302 обстрела, из которых девять - из РСЗО. Наши защитники остановили 23 штурмовые попытки врага.