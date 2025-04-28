ВСУ отбили массовые атаки россиян на Покровском направлении: карты боев от Генштаба
ВСУ успешно отражают массированные атаки российских войск на Покровском направлении. Генштаб обнародовал карты боев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки российские войска продолжали интенсивные штурмы украинских позиций на разных направлениях фронта.
Всего зафиксировано 168 боевых столкновений. Оккупанты, имея преимущество в живой силе, понесли значительные потери.
Враг нанес 83 авиаудара, сбросив 165 управляемых авиабомб (КАБ), совершил 5089 обстрелов, в том числе 88 из реактивных систем залпового огня, а также применил 2337 дронов-камикадзе. Авиаударам подверглись населенные пункты Черниговской, Сумской, Донецкой, Запорожской областей и город Херсон.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава врага, четыре пункта управления и три артиллерийские системы противника.
Ситуация по направлениям:
Харьковское направление: противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.
Купянское направление: украинские войска отбили три штурмовые атаки оккупантов у Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.
Лиманское направление: враг 20 раз пытался прорвать украинскую оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка, Мирное и в направлении Нового Мира.
Северское направление: украинские военные остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Верхнекаменского.
Краматорское направление: зафиксировано 16 боестолкновений вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки, а также в направлениях Майского, Ступочек и Белой Горы.
Торецкое направление: противник совершил девять атак в районах Озаряновки, Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.
Покровское направление: самое горячее направление - украинские защитники отбили 64 штурмовые атаки в районах Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новосергиевки, Котляровки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Троицкого, Новоалександровки, Новопавловки, Богдановки, Андреевки, Багатира, Надиевки и в направлениях Алексеевки, Покровска и Малиновки.
Торецкое направление: враг активизировался, но украинские войска держат оборону в районах Щербиновки, Дилиевки и Озаряновки.
Новопавловское направление: зафиксировано 13 атак возле Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в сторону Отрадного.
Ореховское направление: оккупанты совершили одну попытку прорыва в районе населенного пункта Лобково.
Гуляйпольское направление: боевых столкновений не зафиксировано.
Приднепровское направление: враг совершил одну неудачную попытку штурма.
Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Курское направление: украинские силы сдерживают захватчиков, несмотря на семь авиаударов, 13 сброшенных КАБ, 302 обстрела, из которых девять - из РСЗО. Наши защитники остановили 23 штурмовые попытки врага.
Потери РФ
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня и 105 единиц автомобильной техники оккупантов.
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