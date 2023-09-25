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ЗСУ відбили контратаки росіян на Мелітопольському напрямку, - Генштаб

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські захисники відбили контратаки російських військ на Мелітопольському напрямку. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Павла Ковальчука в Military Media Center.

За його словами, українські бійці зокрема відбили атаки росіян в районах Вербового, Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки (Запорізька область). 
 
Ковальчук додав, що Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам значних втрат. 
 
"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці, переміщує війська, застосовує резерви", - зазначив речник.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплятися на зайнятих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.

Також, як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ змусили росіян відступити під Кліщіївкою, своєю чергою, загарбники використали затишшя на кордоні Донецької та Запорізької областей, щоб відновити там свою оборону.

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