ЗСУ відбили понад 30 атак окупантів та знищили ворожий склад боєприпасів, - Генштаб

Як зазначає військове командування, росіяни продовжували зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито 34 атаки ворога.

В той же час українські захисники завдали шість авіаударів по районах зосередження ворога, було збито один розвідувальний безпілотник “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по 4 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, знищили склад боєприпасів, а також одну радіолокаційну станцію противника.

Ситуація на окремих напрямках: