ЗСУ відбили атаку ворога у Херсонській області, завдавши йому втрат, - ОК "Південь"

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 28 вересня відбили атаку ворога у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Противник продовжує спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій. У напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив", - зазначили наші воїни.
В ОК "Південь" також поінформували, що українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ППО росіян.
Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 220 вогневих завдань.
Зокрема по чотирьох районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, і по двох станціях радіоелектронної боротьби у Бериславському районі та контрольно - по мосту в Новій Каховці.
Підтверджені втрати окупантів складають:
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є повністю зрозумілою. З його слів, якщо росіяни хочуть жити, то їм краще втікати з поля бою.
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