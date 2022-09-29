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ЗСУ відбили атаку ворога у Херсонській області, завдавши йому втрат, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ відбили атаку ворога у Херсонській області (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 28 вересня відбили атаку ворога у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Противник продовжує спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій. У напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив", - зазначили наші воїни.

В ОК "Південь" також поінформували, що українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ППО росіян.

Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 220 вогневих завдань.

Зокрема по чотирьох районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, і по двох станціях радіоелектронної боротьби у Бериславському районі та контрольно - по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати окупантів складають:

  • 18 солдатів;
  • 2 танки;
  • 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є повністю зрозумілою. З його слів, якщо росіяни хочуть жити, то їм краще втікати з поля бою.

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