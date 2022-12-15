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ЗСУ відбили атаки окупантів у районі 6 населених пунктів на Донбасі, - Генштаб

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Четвер 15 грудня 2022 07:11
ЗСУ відбили атаки окупантів у районі 6 населених пунктів на Донбасі, - Генштаб Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Бійці Сил оборони України минулої доби відбили атаки російських окупантів у районах шести населених пунктів в Донецькій області. Також ЗСУ продовжують завдавати загарбникам втрат у живій силі та техніці.

Про це 15 грудня повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне зведення Генерального штабу ЗСУ.

Війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій у Бахмутському та Авдіївському напрямах. Також загарбники намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. В інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів ЗСУ, розповіли в українському військовому командуванні.

Українські військові минулої доби відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.

Окупанти завдали 31 авіаційного та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснили 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

"Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України", - зазначається у зведенні.

Ситуація по окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках - без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог вплинув по районах Липівки та Хрінівки Чернігівської області.

На Куп'янському напрямку окупанти обстріляли позиції військ ЗСУ у районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Ведмеже Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони сімнадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут.

На Авдіївському напрямку вогневої поразки зазнали позиції наших військ у районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. Біля останнього зафіксовано і ворожий авіаудар.

На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області. Завдали авіаційний удар в районі міста Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує обстрілювати позиції військ ЗСУ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони 19 населених пунктів. Зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка на Запоріжжі; Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне Херсонської області та місто Херсон.

У Генштабі повідомляють, що за наявною інформацією, війська РФ замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка та Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області.

"Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона на поки що підконтрольну російським загарбникам територію", - йдеться у зведенні.

Також окупаційна "влада" проводить роботи з переключення Запорізької АЕС до енергетичної системи РФ.

Минулої доби авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів.

Раніше повідомлялося, що, як заявив 14 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, Сили оборони України з урахуванням важкої ситуації на сході готуються до різних сценаріїв розвитку подій на фронті.

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Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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