ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 6 населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб

Бойцы Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов в Донецкой области. Также ВСУ продолжают наносить захватчикам потери в живой силе и технике.

Об этом 15 декабря сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную сводку Генерального штаба ВСУ.

Войска РФ продолжают сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также захватчики пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. В других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений ВСУ, рассказали в украинском военном командовании.

Украинские военные за минувшие сутки отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка в Донецкой области

Оккупанты нанесли 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

"В дальнейшем существует угроза нанесения оккупантами авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины", - отмечается в сводке.

Ситуация по отдельным направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях - без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Сиверском направлении враг оказал огненное влияние по районам Липовки и Хреновки Черниговской области.

На Купянском направлении оккупанты обстреляли позиции войск ВСУ в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка, Торское и Медвежье Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы семнадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.

На Авдеевском направлении огневого поражения понесли позиции наших войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. У последнего зафиксирован и вражеский авиаудар.

На Новопавловском направлении оккупанты стреляли по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе города Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обстреливать позиции войск ВСУ и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы 19 населенных пунктов. В частности, Времивка и Новополье Донецкой области; Гуляйпилское, Орехов, Малая Токмачка в Запорожье; Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаровка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.

В Генштабе сообщают, что по имеющейся информации, войска РФ заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной общины Херсонской области.

"Враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский близ Херсона на пока что подконтрольную российским захватчикам территорию", - говорится в сводке.

Также оккупационные "власти" проводят работы по переключению Запорожской АЭС в энергетическую систему РФ.

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов российских захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава противника и состав горюче-смазочных материалов.