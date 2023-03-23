ЗСУ відбили 83 атаки і знищили ворожі ЗРК зі станцією РЕБ, - Генштаб

У військовому командуванні зазначили, що російський агресор не відмовляється від тактики терору цивільного населення і веде обстріл по населених пунктах та об'єктах критичної інфраструктури в Україні.

Минулої доби РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю і поцілили у житловий багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільних.

Також окупанти завдали 48 авіаційних ударів, зокрема по цивільних об'єктах критичної інфраструктури у Житомирській та Київській областях. Загарбники використали 21 БпЛА типу "Шахед-136" з Брянської області РФ, з яких 16 були збиті. У результаті ударів ворожих дронів-камікадзе є загиблі та поранені мирні жителі.

Крім того, війська РФ здійснили 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом подальших ударів по всій території України залишається, звернули увагу в Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка - без істотних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Кремль продовжує використати інфраструктуру Білорусі для підготовки своїх військ.

Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка, Архипівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Дем'янівка, Есмань, Атинське, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Краснопілля у Сумській області; Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка у Харківській області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках війська РФ продовжують спроби зламати оборону ЗСУ. Інтервенти вели безуспішні наступальні дії в районах н.п. Макіївка, Білогорівка та Верхньокам'янське. Також противник вів артилерійські обстріли районами н.п. Крохмальне в Харківській області; Новоселівське, Невське, Білогорівка у Луганській області; Терни, Колодязі, Сіверськ, Верхньокам'янське та Спірне в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку російські війська ведуть наступальні дії, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Бійці ЗСУ цілодобово відбивають численні атаки супротивника у Бахмута, Богданівки та Предтечиного. Ворог обстрілював понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, серед них: Васюківка, Миньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Олександро-Шультине, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках загарбники здійснили наступальні дії у районах н.п. Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар'їнка та Побєда - усі без успіху. Противник обстрілював понад 20 районів населених пунктів, серед яких: Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ ведуть оборонні дії. Ворожі обстріли зазнали районів понад 45 н.п. неподалік лінії зіткнення, серед яких: Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки в Запорізькій області; Гаврилівка, Іванівка, Зеленівка, Дніпровське та місто Херсон

За добу авіація ЗСУ завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу ворога, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.