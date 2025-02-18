ЗСУ відбили 32 штурми росіян на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

За даними Генштабу, від початку доби російські загарбники завдали двох ракетних ударів із використанням двох ракет та 72 авіаційних ударів, застосувавши 94 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 1024 дрони-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник намагався просунутись у бік Малої Шапківки та Тополів, Сили оборони успішно запобігли цьому. Авіаудару зазнала Черкаська Лозова.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 16 наступальних дій біля Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Українські підрозділи відбили 14 атак ворога, триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка, два боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував в напрямках Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, два бої ще тривають.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного, одна спроба росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мала, триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 15 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли. Наші захисники відбили 32 штурми, ще 11 боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 352 окупанти, з них 191 - безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили три танки, сім одиниць автомобільної техніки, одну БМ-21"Град", чотири міномети, багі, два мотоцикли та гармату, також пошкодили танк, БМ-21"Град", дві бойові броньовані машини, квадроцикл та дві гармати.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 14 атак загарбників в районі Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. Два бої не вщухають.

На Гуляйпільському напрямку противник 13 разів намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя. Шість атак ворога вже відбито нашими захисниками, ще п’ять - тривають. Авіація російських терористів завдала ударів КАБами по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають три атаки в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Новоандріївка. НАРами ворог атакував П’ятихатки.

У Курській області Сили оборони відбили сім штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають ще три боєзіткнення.