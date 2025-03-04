ЗСУ відбили 30 атак росіян у Курській області: що відбувається на фронті

На фронті станом на вечір 4 березня відбулося 97 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни діяли у Курській області, де 30 разів атакували позиції українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку доби, російські загарбники завдали 40 авіаударів, застосувавши 59 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 783 дрони-камікадзе та здійснили 3828 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник проводив три штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Українські захисники відбили всі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку продовжується одна ворожа атака у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Дачне та Торецьк. На даний час шість боєзіткнень завершились.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Горіхового.

Противник зазнає значних втрат. Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 225 окупантів, 101 з них - безповоротно. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки, п’ять антен управління БПЛА, одну антидронову рушницю та п’ять супутникових терміналів противника, крім того, суттєво пошкоджено автомобіль, квадроцикл та термінал супутникового зв’язку.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Роздольного, два боєзіткнення продовжується дотепер. Зазнали ударів керованими авіабомбами Январське, Новопавлівка, Олексіївка та Іванівка.

Противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Привільного та Чарівного на Гуляйпільському напрямку. Водночас завдавав авіаударів по Комишувасі, Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районі Нестерянки, Новоданилівки та Кам’янського, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну безуспішну атаку, а під авіаударом було Львове.

У Курській області українські захисники відбили 30 ворожих атак. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих бомб, а також здійснив 364 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.