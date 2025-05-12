ЗСУ відбили 23 атаки на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

Одну атаку ворога відбивають українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців, в напрямках Піщаного та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена долина та в напрямку Ольгівки, два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник проводив п’ять наступальних дій в районах Білогорівки та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів поблизу Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямках Зорі і Попового Яру. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Авіаударів зазнали Полтавка та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок, три тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя та Високого.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили три штурмові дії ворога в районах Малої Токмачки та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося шість боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 10 КАБів, та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.