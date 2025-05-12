ЗСУ відбили 23 атаки на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби 12 травня відбулося 69 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують активно штурмувати на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Одну атаку ворога відбивають українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку.
На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців, в напрямках Піщаного та Новоосинового.
На Лиманському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена долина та в напрямку Ольгівки, два боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку противник проводив п’ять наступальних дій в районах Білогорівки та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів поблизу Диліївки.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямках Зорі і Попового Яру. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Авіаударів зазнали Полтавка та Покровськ.
На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок, три тривають дотепер.
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя та Високого.
На Оріхівському напрямку українські воїни відбили три штурмові дії ворога в районах Малої Токмачки та Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.
На Курському напрямку з початку доби відбулося шість боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 10 КАБів, та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 967 тисяч військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1170 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 141 дрон та іншу техніку ворога.
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