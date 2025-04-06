ЗСУ відбили 21 атаку росіян на Покровському напрямку: Генштаб про ситуацію на фронті

Від початку доби, 6 квітня, на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Найбільше російські війська тиснуть на українські позиції на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

За даними Генштабу, у неділю, 6 квітня, від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Проходи, Мар’їне, Миропільське, Великий Прикіл, Петрушівка, Кучерівка Сумської області, а також Клинова Новоселівка Харківської області.

Крім того, російська авіація завдала авіаударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Тур’я та Краснопілля Сумської області.

Ситуація по напрямках

З початку доби на Покровському напрямку ворог здійснив 29 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 21 атаку противника. Під ворожими авіаударами опинилися Бересток та Покровськ.

На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів по Березівці, Козачій Лопані та Дворічанському.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували позиції українських підрозділів у районі Піщаного, боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців в районах населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Новомихайлівки, Торського. Наразі тривають п’ять боєзіткнень.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій в районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки, де Сили оборони відбили сім штурмів російських підрозділів, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбивають три атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив та Костянтинопіль, одну спробу штурму позицій ЗСУ вже зупинено.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки в районі Привільного.

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно зупинили три ворожі атаки у бік Щербаків та Кам’янського. Авіаударів КАБами зазнали Новопавлівка, Оріхів та Новоандріївка.

На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, ще шість боєзіткнень тривають. Крім того, ворог здійснив 93 артилерійських обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 13 - із реактивних систем залпового вогню. Також завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб.

На Сіверському, Краматорському та Придніпровському напрямках противник активних наступальних дій не проводив.