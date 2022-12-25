ЗСУ відбили 15 атак у трьох областях, ворог ввів комендантську годину у Василівці, - Генштаб

Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщатися населеним пунктом.

Сили оборони відбили атаки ворога біля 15 населених пунктів трьох областей та вдарили по 7 районах зосередження ворога.

Минулої доби противник завдав 5 ракетних і авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема щодо цивільних об'єктів Херсона, загинули мирні люди.

Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямах. Не залишає спроб покращити тактичне становище на Куп'янському напрямі.

Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Майданчик, Червонопопівка на Луганщині та Яків, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе та Мар.

На Сіверському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур'єв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Червоне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріл з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка та Крохмальне на Харківщині та Новоселівську, Стельмахівка та М'ясожарівка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневу поразку потрапили Макіївка, Майданчик, Червонопопівка, Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Спірне, Званівка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Годин Яр, Досвідчене, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Веселе, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка, що на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії за позиціями наших військ неподалік Богоявленки, Вугледару, Пречистівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки та Тимчасового часу Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське на Запоріжжі та Марганець та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати, зокрема, цивільну інфраструктуру населених пунктів Червоногригорівка в Дніпропетровській області та Бургунку, Антонівку та Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.

Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об'єкти окупантів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни хочуть запровадити цілодобову комендантську годину майже на тиждень. Бо ворог боїться громадянської комунікації з українськими захисниками.

Також раніше ми писали, що в Запорізькій області окупанти назвали так звану "дату наступу українських військ", тож мешканцям навіть заборонили виходити з будинків та загрожують розстрілом за порушення комендантської години.

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