ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб

Росіяни продовжують вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вони вели безуспішні наступальні дії, усі атаки окупатнів були відбиті силами ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 райони зосередження окупантів та склад логістики.

Протягом минулої доби наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25; гелікоптер Ка-52; безпілотний літальний апарат "Орлан-10" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Бучки, Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Козаче, Сопич, Кучерівка. Загинули цивільні мешканці. Студенок, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Юнаківка, Волфине Сумської області; а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомлинськ, Кам’янка та Красне Перше Харківської області.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні.

Росіяни завдали 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Також противник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Червонопопівка Луганської області; Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка Донецької області.

Нагадаємо, що 22 і 23 січня, росіяни намагались провести наступальну операцію на Запорізькому напрямку, але зазнали невдачі. Крім цього, ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії в районі Бахмута.

Раніше повідомлялось, що російська армія продовжує наступати на окремих напрямках в Донецькій області, а Збройні сили України знищили ворожий склад логістики окупантів.

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