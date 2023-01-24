ВСУ отбили 11 атак россиян и сбили два самолета, - Генштаб

Россияне продолжают вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении они вели безуспешные наступательные действия, все атаки оккупантов были отражены силами ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области.
Россияне нанесли 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.
Противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Обстрелы со всего спектра артиллерии подверглись районам населенных пунктов Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасиловка, Казачье, Сопич, Кучеровка. Погибли гражданские жители. Студенок, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Ворожба, Юнаковка, Волфин Сумской области; а также Гурьев Казачок, Стрелка, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлынск, Каменка и Красное Первое Харьковской области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.
За прошедшие сутки наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения кафиров и состав логистики.
Напомним, что 22 и 23 января, россияне пытались провести наступательную операцию на Запорожском направлении, но потерпели неудачу. Кроме того, ВСУ провели успешные контрнаступательные действия в районе Бахмута.
Ранее сообщалось, что российская армия продолжает наступать по отдельным направлениям в Донецкой области, а Вооруженные силы Украины уничтожили враждебный состав логистики оккупантов.
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