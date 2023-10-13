ВСУ выбили россиян с передовых позиций возле Копанов в Запорожской области, - Федоров

Военные вооруженных сил Украины выбили россиян с передовых позиций возле Копанов в Запорожской области.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

По данным Федорова, подразделениям 128-й горно-штурмовой бригады с помощью танков удалось выбить россиян с передовых позиций недалеко от Копанов Запорожской области.

"Цена каждого освобожденного мэтра нашей земли - сверхбольшая!", - подчеркнул городской голова.

Фото: расположение села Копани (deepstatemap)

Напомним, мы сообщали, что украинские войска немного продвинулись в западной части Запорожской области. Генштаб сообщил, что украинские войска улучшили свои тактические позиции к западу от Работино.

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