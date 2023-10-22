ЗСУ вибили росіян із західної околиці Роботиного: карти боїв ISW

Українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Військовий оглядач Костянин Машовець заявив, що ЗСУ відкинули росіян із західної околиці Роботиного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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