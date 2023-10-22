ВСУ выбили россиян из западной окраины Роботино: карты боев ISW

Украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении. Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ выбили россиян с западной окраины Роботиного.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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