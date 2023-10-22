ЗСУ вибили росіян із західної околиці Роботиного: карти боїв ISW

Українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Військовий оглядач Костянин Машовець заявив, що ЗСУ відкинули росіян із західної околиці Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, показують, що російські війська нібито просунулися на південний захід від Лиману Першого у напрямку Калинового (8 км на північний схід від Куп’янська). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 20 жовтня, показують, що російські війська також нещодавно нібито просунулися на північ від Іванівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили понад 20 російських штурмів біля Синьківки та Іванівки; понад п'ять штурмів поблизу Надії; і 10 біля Білогорівки, в районі Серебрянського лісу та біля Спірного. Також Генштаб повідомив, що українські сили завадили російським військам просунутися поблизу Невського.

У середині-кінці вересня 2023 року російська авіація завдала потужного удару по мостах через річку Оскіл поблизу Куп’янська. Російське командування, ймовірно, має намір перешкодити українським постачанням через річку, щоб посилити локалізовані російські наступальні операції в цьому районі.

Міністерство оборони РФ заявило, що частини російського Західного угруповання військ нібито відбили п’ять українських атак поблизу Синьківки та Сергіївки.

Український військовий оглядач 21 жовтня заявив, що ЗСУ нещодавно просунулися на два кілометри в напрямку Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).

Бої у Донецькій області

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Васюківки, Богданівки, Хромового та Кліщіївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська зосереджують основні зусилля в районі Курдюмівки і Зеленопілля та намагаються обладнати рубіж оборони вздовж дороги Т05013 Опитне-Зайцеве-Одрадівка-Миколаївка.

Генштаб ЗСУ зазначив, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута.

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на південний захід від міста Донецьк 21 жовтня, але не досягли жодних заявлених або підтверджених успіхів.

В Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська здійснили двадцять невдалих атак поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Побєди (усі на південно-західній околиці Донецька), а також поблизу Новомихайлівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ продовжували атакувати поблизу Мар’їнки.

"Південна вісь"

Міністерство оборони Росії стверджує, що українські сили атакували в напрямку Приютного (14 км на південний захід від Великої Новосілки). Російський "воєнкор" повідомляв, що українські війська контратакували поблизу висот між Приютним і Старомайрським.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили безуспішні обстріли поблизу Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського, Рівнопілля, Приютного та Полтавки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просуваються на північ від Приютного. Російські джерела стверджували, що 20 жовтня сили РФ здійснили штурм поблизу Старомайорського та Новодонецького.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Машовець заявив, що українські війська відкинули росіян із західної околиці Роботиного. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили просунулися на захід від Новофедорівки і знаходяться на відстані 6 кілометрів від населеного пункту.

Машовець також зазначив, що частини російського 247-го повітряно-десантного полку відступили на кілька сотень метрів у бік Новофедорівки.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили проводили механізовані штурми вздовж лінії Роботине-Новопрокопівка за допомогою до 10 танків і бойових броньованих машин.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного.

21 жовтня Машовець заявив, що російські війська контратакували на захід від Вербового і просунулися на 200 метрів у сусідній лісовій зоні. Він додав, що частини російського 108-го полку ВДВ наступали в районі Новопокровки у бік Малої Токмачки .