ЗСУ вибили окупантів з позицій під Бахмутом: нові карти боїв

Представник Головного управління військової розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що російські військові отримали нову партію безпілотників іранського виробництва та продовжують переговори з Іраном щодо придбання балістичних ракетних комплексів.

Українські та російські джерела повідомляють, що позиційні бої тривали на лінії Сватове - Кремінна.

Українські та російські джерела повідомляють триваючі бої на околицях Бахмута, а також на північний схід і південь від міста.

У Міноборони РФ розповіли про те, що російські війська захопили Яковлівку Донецької області на північний схід від Соледара.

Російські джерела стверджували, що українські сили вибили війська РФ з позицій, що давно утримувалися, біля Бахмута.

Офіційний представник України заявив, що російські війська передислокують частини зі східного (лівого) берега Дніпра в Херсонській області і що ще зарано говорити про те, чи виводяться війська РФ.

Російські та українські війська продовжували планові артилерійські та ракетні обстріли через річку Дніпро.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 16 грудня українські сили завдали ударів по двох скупченнях російських військ та двох складів боєприпасів у Запорізькій області, поранивши 150 осіб та знищивши 10 одиниць техніки. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що війська РФ розміщують у Мелітополі протитанкову оборону на кшталт "зуби дракона".

Російські сили та окупаційна "влада" продовжують боротися з гострою нестачею медичного персоналу та матеріалів.