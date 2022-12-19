ВСУ выбили оккупантов с позиций под Бахмутом: новые карты боев

Представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что российские военные получили новую партию беспилотников иранского производства и продолжают переговоры с Ираном о приобретении баллистических ракетных комплексов.

Украинские и российские источники сообщают, что позиционные бои продолжались на линии Сватово - Кременная.

Украинские и российские источники сообщают о продолжающихся боях на окраинах Бахмута, а также к северо-востоку и югу от города.

В Минобороны РФ рассказали о том, что российские войска захватили Яковлевку Донецкой области к северо-востоку от Соледара.

Российские источники утверждали, что украинские силы выбили войска РФ с давно удерживаемых позиций возле Бахмута.

Официальный представитель Украины заявил, что российские войска передислоцируют части с восточного (левого) берега Днепра в Херсонской области и что еще слишком рано говорить о том, выводятся ли войска РФ.

Российские и украинские войска продолжали плановые артиллерийские и ракетные обстрелы через реку Днепр.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 16 декабря украинские силы нанесли удары по двум скоплениям российских войск и двум складам боеприпасов в Запорожской области, ранив 150 человек и уничтожив 10 единиц техники. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что войска РФ размещают в Мелитополе противотанковую оборону типа "зубы дракона".

Российские силы и оккупационные "власти" продолжают бороться с острой нехваткой медицинского персонала и материалов.