ЗСУ ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках, - Генштаб

"На напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданиліка-Роботине мали успіх. Продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

За його словами, російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Сили оборони Україна продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Він також повідомив, що українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, в районах н.п. Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. "Мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Окупанти втрачають живу силу, озброєння та техніку", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ

Активні контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися на початку червня. На півдні за цей час вдалось звільнити вже 130 кв. км території.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, українські війська наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.

У Міністерстві оборони 26 червня підтвердили, що українські військові змогли звільнити ще одне село - Рівнопіль Донецької області.

Президент Володимир Зеленський 26 червня відвідав передові позиції українських військових. Він заявив, що сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день.