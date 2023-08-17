ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та мають успіх біля Роботиного: карти боїв ISW

Українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту. ЗСУ просувалися в Запорізькій та Донецькій областях. Війська РФ залишили свої позиції в Урожайному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Українські сили продовжували відбивати наступ росіян біля Авдіївки, Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька) та Красногорівки (на захід від Донецька).
16 серпня Донецької області
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