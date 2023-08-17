ВСУ ведут наступление на трех направлениях фронта и имеют успех у Роботино: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия на трех участках фронта. ВСУ продвигались в Запорожской и Донецкой областях. Войска РФ оставили свои позиции в Урожайном.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Украинские силы продолжали отражать наступление россиян у Авдеевки, Марьинки (на юго-западной окраине Донецка) и Красногоровки (к западу от Донецка).
16 августа Донецкой области
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