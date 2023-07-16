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ЗСУ вдосконалюють стратегію літнього контрнаступу, - ISW

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Неділя 16 липня 2023 05:49
ЗСУ вдосконалюють стратегію літнього контрнаступу, - ISW Фото: ЗСУ вдосконалюють стратегію літнього контрнаступу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові скоригували свою стратегію контрнаступу, щоб звести до мінімуму втрати особового складу та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Вектор контрнаступу змінився і було вирішено зосередитися на виснаженні російських військ за допомогою артилерії та ракет дальньої дії замість великомасштабних ударів. Неназвані американські та європейські експерти у статті NYT підтвердили висновки експертів ISW.

Аналітики підрахували, що російські війська знищили до 20 відсотків західного озброєння України за перші два тижні контрнаступу. У наступні тижні рівень втрат знизився до 10 відсотків через зміну стратегії ЗСУ.

Експерти ISW зазначали, що ЗСУ, мабуть, зосереджені на планомірному та повільному тиску на супротивника. Це дозволяє зберігати кадровий потенціал за рахунок повільніших темпів просування, при поступовому виснаженні російської живої сили та техніки.

Українські збройні сили, ймовірно, вже кілька тижнів удосконалюють свою стратегію контрнаступу, і деякі спостерігачі лише зараз починають розуміти серйозніші наслідки цих коригувань. Україна, ймовірно, продовжить коригувати свою стратегію та дії протягом усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу на полі бою.

Ключові висновки ISW:

  • Російське військове командування звільнило командира 106-ї гвардійської повітрянодесантної дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова. Звільнення Селіверстова може бути частиною чищення командирів.
  • Зростання непокори, ймовірно, посилить існуючі фракційні розбіжності в російських збройних силах і в ширшій безпеці Росії.
  • 15 червня українські сили провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів.
  • Російські війська вели наступальні операції і досягли обмежених територіальних успіхів у районі Сватове.
  • Повідомляється, що ЗСУ здійснили обмежені територіальні завоювання на південному фланзі Бахмута.
  • Російські війська продовжували обмежені наступальні операції в районі Авдіївки, але не досягли територіальних успіхів.
  • Українські сили продовжували контрнаступальні операції і, як повідомляється, домоглися обмеженого поступу в західній частині Запорізької області.

Раніше в естонській розвідці спрогнозували, що на Україну може очікувати великий успіх на фронті.

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ЗСУ вдосконалюють стратегію літнього контрнаступу, - ISW
ЗСУ вдосконалюють стратегію літнього контрнаступу, - ISW
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