ЗСУ вдосконалюють стратегію літнього контрнаступу, - ISW

Українські військові скоригували свою стратегію контрнаступу, щоб звести до мінімуму втрати особового складу та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Вектор контрнаступу змінився і було вирішено зосередитися на виснаженні російських військ за допомогою артилерії та ракет дальньої дії замість великомасштабних ударів. Неназвані американські та європейські експерти у статті NYT підтвердили висновки експертів ISW.

Аналітики підрахували, що російські війська знищили до 20 відсотків західного озброєння України за перші два тижні контрнаступу. У наступні тижні рівень втрат знизився до 10 відсотків через зміну стратегії ЗСУ.

Експерти ISW зазначали, що ЗСУ, мабуть, зосереджені на планомірному та повільному тиску на супротивника. Це дозволяє зберігати кадровий потенціал за рахунок повільніших темпів просування, при поступовому виснаженні російської живої сили та техніки.

Українські збройні сили, ймовірно, вже кілька тижнів удосконалюють свою стратегію контрнаступу, і деякі спостерігачі лише зараз починають розуміти серйозніші наслідки цих коригувань. Україна, ймовірно, продовжить коригувати свою стратегію та дії протягом усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу на полі бою.

Ключові висновки ISW: