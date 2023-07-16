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ВСУ совершенствуют стратегию летнего контрнаступления, - ISW

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Воскресенье 16 июля 2023 05:49
ВСУ совершенствуют стратегию летнего контрнаступления, - ISW Фото: ВСУ совершенствуют стратегию летнего контрнаступления (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные скорректировали свою стратегию контрнаступления, чтобы свести к минимуму потери личного состава и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Вектор контрнаступления изменился, и было решено сосредоточиться на изнурении российских войск с помощью артиллерии и ракет дальнего действия вместо крупномасштабных ударов. Неназванные американские и европейские эксперты в статье NYT подтвердили выводы экспертов ISW.

Аналитики подсчитали, что российские войска уничтожили до 20 процентов западного вооружения Украины за первые две недели контрнаступления. В последующие недели уровень потерь снизился до 10 процентов из-за изменения стратегии ВСУ.

Эксперты ISW отмечали, что ВСУ, по-видимому, сосредоточены на планомерном и медленном давлении на противника. Это позволяет сохранять кадровый потенциал за счет более медленных темпов продвижения, при постепенном истощении российской живой силы и техники.

Украинские вооруженные силы, вероятно, уже несколько недель совершенствуют свою стратегию контрнаступления, и некоторые наблюдатели только сейчас начинают понимать более серьезные последствия этих корректировок. Украина, вероятно, продолжит корректировать свою стратегию и действия на протяжении всего контрнаступления, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу на поле боя.

Ключевые выводы ISW:

  • Российское военное командование уволило командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова. Увольнение Селиверстова может быть частью чистки командиров.
  • Растущее неподчинение, вероятно, усугубит существующие фракционные разногласия в российских вооруженных силах и в более широкой сфере безопасности России.
  • 15 июня украинские силы провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, добились ограниченных успехов.
  • Российские войска вели наступательные операции и добились ограниченных территориальных успехов в районе Сватово.
  • Сообщается, что ВСУ осуществили ограниченные территориальные завоевания на южном фланге Бахмута.
  • Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции в районе Авдеевки, но не добились территориальных успехов.
  • Украинские силы продолжали контрнаступательные операции и, как сообщается, добились ограниченного продвижения в западной части Запорожской области.

Ранее в эстонской разведке спрогнозировали, что Украину может ожидать большой успех на фронте.

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ВСУ совершенствуют стратегию летнего контрнаступления, - ISW
ВСУ совершенствуют стратегию летнего контрнаступления, - ISW
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