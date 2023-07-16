ВСУ совершенствуют стратегию летнего контрнаступления, - ISW

Украинские военные скорректировали свою стратегию контрнаступления, чтобы свести к минимуму потери личного состава и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Вектор контрнаступления изменился, и было решено сосредоточиться на изнурении российских войск с помощью артиллерии и ракет дальнего действия вместо крупномасштабных ударов. Неназванные американские и европейские эксперты в статье NYT подтвердили выводы экспертов ISW.

Аналитики подсчитали, что российские войска уничтожили до 20 процентов западного вооружения Украины за первые две недели контрнаступления. В последующие недели уровень потерь снизился до 10 процентов из-за изменения стратегии ВСУ.

Эксперты ISW отмечали, что ВСУ, по-видимому, сосредоточены на планомерном и медленном давлении на противника. Это позволяет сохранять кадровый потенциал за счет более медленных темпов продвижения, при постепенном истощении российской живой силы и техники.

Украинские вооруженные силы, вероятно, уже несколько недель совершенствуют свою стратегию контрнаступления, и некоторые наблюдатели только сейчас начинают понимать более серьезные последствия этих корректировок. Украина, вероятно, продолжит корректировать свою стратегию и действия на протяжении всего контрнаступления, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу на поле боя.

Ключевые выводы ISW: