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ЗСУ вдарили по трьох мостах на Донбасі, через які РФ перекидала війська

18:05 29.06.2026 Пн
2 хв
Та це були не єдині цілі. Що ще опинилося під ударами ЗСУ?
aimg Марія Науменко
ЗСУ вдарили по трьох мостах на Донбасі, через які РФ перекидала війська Фото: оператор дрона (Getty Images)
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Сили оборони України 28 червня та в ніч на 29 червня завдали серії ударів по важливих військових об'єктах російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові уразили автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині.

"Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів", - зазначили в Генштабі.

Результати ударів наразі уточнюються.

Крім того, Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області.

Також під удари потрапили три пункти управління безпілотниками противника поблизу Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області РФ та Бахмута Донецької області. Окремо було уражено пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби окупантів у районі Великої Новосілки.

Окрім цього, після додаткового аналізу підтверджено ураження двох об'єктів військового зв'язку в районі населеного пункту Миняєво Московської області РФ 26 червня. За інформацією Генштабу, одну будівлю було знищено, ще одна зазнала значних пошкоджень із частковим руйнуванням.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на порушення системи управління, військової логістики та забезпечення російського агресора", - підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, останніми днями Сили оборони України послідовно завдають ударів по логістиці російських військ..

Сили оборони України уразили стратегічний залізничний міст у тимчасово окупованому Криму, який російські війська використовували для перекидання особового складу, техніки та боєприпасів.

Крім того, 25 червня українські військові уразили три мости на окупованих територіях Запорізької та Луганської областей.

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