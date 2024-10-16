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ВСУ ударили по тренировочному полигону россиян в Запорожской области

Запорожье, Среда 16 октября 2024 15:37
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ВСУ ударили по тренировочному полигону россиян в Запорожской области Фото: ВСУ ударили по полигону россиян в Запорожской области (facebook com CinCAFU)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные атаковали тренировочный полигон российских оккупантов. Он находился в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Удар был осуществлен реактивной артиллерией, вероятнее всего, РСЗО HIMARS. ВСУ ударили кассетными боеприпасами GMLRS M30A1 DPICM. Они несут большое количество предварительно сформированных обломков и способны эффективно поражать живую силу противника.

Отмечается, что удар произошел в момент проведения на полигоне тренировок личного состава.

Издание также отмечает, что российские войска начали готовить тренировочные комплексы на временно оккупированной части территорий Украины. Большинство из этих полигонов находится в зоне досягаемости украинской реактивной артиллерии, которая уже неоднократно наносила по ним удары.

Видео с ударом было опубликовано в Telegram-канале WarLife 18+.

Потери армии РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российский режим потерял уже около 673 тысяч солдат. Только за последние сутки украинские воины уничтожили 1450 захватчиков.

Россия пытается скрыть потери своей армии. Российские оппозиционные СМИ установили, что среди вражеских потерь много представителей офицерского состава. Это приводит к проблемам в управлении.

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