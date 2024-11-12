ЗСУ вдарили по складу з паливом у Бєлгородській області, - Генштаб

"У ніч на 12 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнефтеснаб", що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, наразі результати бойової роботи уточнюються. За попередньою інформацією, на території об'єкта виникла пожежа.

Генштаб зазначає, що ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал.