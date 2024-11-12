ВСУ ударили по складу с топливом в Белгородской области, - Генштаб

Силы обороны Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Белгородские области ночью, 12 ноября. На территории объекта возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В ночь на 12 ноября подразделения Сил специальных операций и Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по составу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", что возле города Старый Оскол Белгородской области", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, результаты боевой работы уточняются. По предварительной информации, на территории объекта возник пожар.
Генштаб отмечает, что поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал.
Напомним, ранее российские Telegram-каналы сообщали, что в Белгородской области в ночь на 12 ноября неизвестные дроны атаковали нефтебазу.
Паблики, ссылаясь на губернатора региона Вячеслава Гладкова, писали, что инцидент произошел на территории Старооскольского городского округа. Там якобы дроны Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу. По итогу возник пожар, который "оперативно потушили".
Позже руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также написал об атаке на нефтебазу в Белгородской области.
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