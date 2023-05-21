ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Бердянську, - СтратКом

Українські військові уразили штаб російської армії в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Росіяни стверджують, що ЗСУ застосували далекобійні ракети Storm Shadow.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Вчора ввечері в окупованому Бердянську чули вибухи, а після цього у місті спалахнула пожежа.
"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", - кажуть у СтратКомі.
Фото: ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Бердянську (t.me/AFUStratCom)
При цьому окупанти заявляють, що ЗСУ нібито випустили сім ракет, серед яких чотири британські далекобійні Storm Shadow. Пропаганди пишуть, що "шість ракет перехопила ППО".
Місто Бердянськ розташоване на побережжі Азовського моря і від початку повномасштабного вторгнення Росії знаходиться під контролем окупантів.
скриншот deepstatemap.live
Росіяни використовують порт Бердянська для військових цілей. Так, у березні минулого року ЗСУ вдарили по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська.
Внаслідок операції великі російські десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, а "Саратов" було знищено.
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