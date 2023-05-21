ВСУ ударили по штабу оккупантов в Бердянске, - СтратКом

Украинские военные поразили штаб российской армии во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Россияне утверждают, что ВСУ применили дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Вчера вечером в оккупированном Бердянске слышали взрывы, а затем в городе вспыхнул пожар.
"В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются", - говорят в СтратКоме.
Фото: ВСУ ударили по штабу оккупантов в Бердянске (t.me/AFUStratCom)
При этом оккупанты заявляют, что ВСУ якобы выпустили семь ракет, среди которых четыре британских дальнобойных Storm Shadow. Пропаганды пишут, что "шесть ракет перехватила ПВО".
Город Бердянск расположен на побережье Азовского моря и с самого начала полномасштабного вторжения России находится под контролем оккупантов.
скриншот deepstatemap.live
Россиян используют порт Бердянска для военных целей. Так, в марте прошлого года ВСУ ударили по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска.
В результате операции крупные российские десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, а "Саратов" был уничтожен.
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