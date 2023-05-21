RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ ударили по штабу оккупантов в Бердянске, - СтратКом

Фото: ВСУ ударили по штабу оккупантов в Бердянске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные поразили штаб российской армии во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Россияне утверждают, что ВСУ применили дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Вчера вечером в оккупированном Бердянске слышали взрывы, а затем в городе вспыхнул пожар.

"В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются", - говорят в СтратКоме.

Фото: ВСУ ударили по штабу оккупантов в Бердянске (t.me/AFUStratCom)

При этом оккупанты заявляют, что ВСУ якобы выпустили семь ракет, среди которых четыре британских дальнобойных Storm Shadow. Пропаганды пишут, что "шесть ракет перехватила ПВО".

Ситуация в Бердянске

Город Бердянск расположен на побережье Азовского моря и с самого начала полномасштабного вторжения России находится под контролем оккупантов.

скриншот deepstatemap.live

Россиян используют порт Бердянска для военных целей. Так, в марте прошлого года ВСУ ударили по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска.

В результате операции крупные российские десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, а "Саратов" был уничтожен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БердянсквибухиВойна в УкраинеВойна России против Украины