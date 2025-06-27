ЗСУ вдарили по російському аеродрому: два Су-34 знищено, ще два пошкоджено

ССО ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі "Маринівка "два російські винищувачі - бомбардувальника СУ-34 та ще два пошкодили.

Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.

За даними СБУ, по російських винищувачах відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту.

Варто зауважити, що саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.

Що розповів Генштаб

За даними Генштабу, у ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому "Маринівка", що у Волгоградській області РФ.



За попередньою інформацією, уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

"У повітряно-космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовуються, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції (МПК)", - пише Генштаб.

Що кажуть Сили Спеціальних Операцій

Військові розповіли, що знищили ланку фронтових винищувачів-бомбардувальників Су-34 на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

"За попередньою інформацією, знищено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків", - розповіли військові.