ЗСУ вдарили по району зосередження окупантів у Запорізькій області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Черговий вибух на протилежному березі Каховського водосховища Дніпра. Мінус боєкомплект, жива сила та артилерійські установки", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що українські захисники знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" поблизу населеного пункту Веселе, що на Пологівщині Запорізької області.

Крім того, українські військові за тиждень знищили близько десяти баз та штабів росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

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