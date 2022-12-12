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ЗСУ вдарили по району зосередження окупантів у Запорізькій області (відео)

Фото: ЗСУ знищили склад техніки окупантів на лівому березі Дніпра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові вразили склад російської військової техніки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Черговий вибух на протилежному березі Каховського водосховища Дніпра. Мінус боєкомплект, жива сила та артилерійські установки", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що українські захисники знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" поблизу населеного пункту Веселе, що на Пологівщині Запорізької області.

Крім того, українські військові за тиждень знищили близько десяти баз та штабів росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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