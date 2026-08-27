UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ЗСУ вдарили ракетами по командних пунктах РФ під Донецьком, - Генштаб

13:07 27.08.2026 Чт
1 хв
Донецьком список цілей не обмежився, також били по Херсонщині та Криму
aimg Валерія Абабіна
Фото: ЗСУ Донецька область (getty images)

У районі Донецька ЗСУ ракетами повітряного базування знищили основний та запасний командні пункти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони України 26 серпня та в ніч на 27 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів противника.

У районі Донецька ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів.

Також районі Чонгара Херсонської області іншими засобами уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці на тимчасово окупованій території українського Криму.

Крім того, уражено райони зосередження живої сили окупантів поблизу Новопетрівки Запорізької області та Восходу на тимчасово окупованій території АР Крим. Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 25 серпня внаслідок ураження нафтопереробного заводу "Афіпский" у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня Краснодарський край і Ростовська область РФ вкотре опинилися під ударом - сталася пожежа на одному з НПЗ.

"Афіпський" неодноразово ставав ціллю через його значення для паливного забезпечення російської армії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяКримГенштаб ЗСУ