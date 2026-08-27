ЗСУ вдарили ракетами по командних пунктах РФ під Донецьком, - Генштаб

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня Краснодарський край і Ростовська область РФ вкотре опинилися під ударом - сталася пожежа на одному з НПЗ.

"Афіпський" неодноразово ставав ціллю через його значення для паливного забезпечення російської армії.