ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські та російські війська ведуть позиційні бої на багатьох ділянках фронту. ЗСУ утримують позиції в районі Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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26 січня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, але підтверджених змін фронту на цій ділянці не було.
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