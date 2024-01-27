ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские и русские войска ведут позиционные бои на многих участках фронта. ВСУ удерживают позиции в районе Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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"Южная ось"
26 января на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались позиционные боевые действия, но подтвержденных изменений фронта на этом участке не было.
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