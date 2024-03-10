ЗСУ утримують позиції біля Кринок, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 9 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та озера Лиман; на південний схід від Куп'янська біля Кислівки; на захід від Кремінної біля Ямполівки і Тернів; і на південь від Кремінної біля Спірного.

Операція №2 - Донецька область

Під Бахмутом 9 березня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ незначно просунулися в межах Іванівського (на захід від Бахмута) і що нібито контролюють половину населеного пункту, але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки та Андріївки; і на південь від Бахмута біля Дружби і Шумів.

8 березня речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Дмитро Лиховий заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку стабілізувалася, і наразі війська РФ проводять лише локальні незначні наступи.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Авдіївки, оскільки 9 березня в цьому районі тривали бої. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що загарбники нещодавно просунулися далі в центрі Орлівки (на захід від Авдіївки). Геолокаційні кадри, опубліковані 9 березня, показують, що війська РФ також незначно просунулися в полях на південь від Тоненького (на захід від Авдіївки), хоча інтервенти, ймовірно, не просувалися останнім часом, йдеться у звіті. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на глибину до 500 метрів на фронті шириною 1,27 кілометра на південь від Орлівки та на глибину до 1,35 кілометра біля південно-західного Тоненьке.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Степового, Бердичів і Семенівки; на захід від Авдіївки біля Орлівки, Тоненьке та Сєверного; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

9 березня позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Побєди, Новомихайлівки та Володимирівки (на південний схід від Вугледара на трасі Т0509 Вугледар - Волноваха - Маріуполь)

"Південна вісь"

9 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ знизили темп своїх наступальних дій біля Роботиного через удари безпілотників ЗСУ та труднощі з нібито зачисткою захоплених окопів Сил оборони. Блогер стверджував, що війська РФ також борються із захистом радіоелектронної боротьби (РЕБ) поблизу Роботиного.

Українські та російські джерела заявляли, що станом на 9 березня Сили оборони утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області поблизу Кринок.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу ЗСУ у вечірньому зведенні, оприлюдненому 9 березня, на фронті протягом поточної доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Зазначається, що російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони та обстрілювати населені пункти.

Додамо, що станом на ранок 9 березня, за інформацією Генштабу, втрати росармії в Україні за добу склали 850 окупантів, а загальна кількість втрат загарбників в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення вже складає 423 160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 53 артсистеми та три системи ППО ворога.