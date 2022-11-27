ЗСУ успішно вдарили по окупантах під Сватовим, а РФ комплектує підрозділи, - Генштаб

За даними українського військового командування, противник зараз переміщує особовий склад та військову техніку для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. При цьому окупанти планують перекинути окремі підрозділи з Білорусі на тимчасово окуповані території України.

В свою чергу у Генштабі підтверджують, що у пʼятницу, 25 листопада, українські військові обстріляли ворожий обʼєкт в районі Сватового, де перебували близько 70 військових РФ. Кількість поранених та загиблих ще уточнюється.

"Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога", - додають у Генштабі.

Ситуація на окремих напрямках: