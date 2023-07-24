ЗСУ просуваються під Бахмутом і на півдні, ворог тисне в районі Сватового: карти ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Війська РФ 23 липня продовжували наступальні дії на лінії Сватове - Кремінна і, як повідомляється, досягли тактично значущих успіхів на південний захід від Сватового.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти провели безуспішні наступальні операції у районі н.п. Надія Луганської області (15 км на захід від Сватового), Торське та Григорівка Донецької області.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ безуспішно атакували Серебрянське лісництво на південь від Кремінної та поблизу Невського (18 км на північний захід від Кремінної) та Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної).

Також російські блогери розповідали, що війська РФ форсували річку Жеребець на захід від Кармазинівки (12 км на південний захід від Сватового) і продовжили наступ на західному (правому) березі річки у напрямку Новоєгорівка (15 км на південний захід від Сватового).

Один "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на глибину до 4 кілометрів на захід від Кармазинівки, хоча експерти ISW не бачили візуальних підтверджень будь-яких нещодавніх наступів росіян у цьому районі.

Інший військовий блогер розповідав, що підрозділи російської 21-ї мотострілецької бригади (2-а загальновійськова армія, ЦВО) несуть відповідальність за недавній наступ росіян, і що підрозділи 15-ї мотострілецької бригади (2-а загальновійськова армія) також беруть участь у наступальних операціях.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ завдавали наземних ударів уздовж лінії Сватове - Кремінна, але нібито не досягли жодних успіхів 23 липня.

У Міноборони РФ заявляли, що російські підрозділи Центрального угруповання військ нібито відбили 6 атак ЗСУ в районі Нововодяне (16 км на південний захід від Сватового) і Кармазинівка, 4 атаки ЗСУ в районі Кремінної, а також атаки українських військ на південь від Кремінної в районі Білогорківки Донецької області.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ також вели ніби безуспішні наступи в районі Серебрянського лісництва, Невського, Торського та Діброва (5 км на південний захід від Кремінної).

В ISW зазначають, що російські джерела можуть перебільшувати успіхи РФ і наступальну активність ЗСУ вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, щоб зобразити українські контрнаступальні операції, що продовжуються, нібито як провал.

Так, фахівці Інституту вивчення війни спостерігали за недавніми російськими заявами про настання військ РФ на північний схід від Куп'янська, південний захід від Сватового та на захід від Кремінної, хоча візуальне підтвердження цих тверджень не супроводжувалося.

Російські джерела раніше посилювали старі кадри від 8 липня, щоб стверджувати, нібито війська РФ просунулися біля Торського, проте ISW не спостерігала жодних поточних візуальних підтверджень цих тверджень.

У Міноборони Великої Британії повідомляли 23 липня, що війська РФ навмисно намагаються подати незначні успіхи в Луганській та Харківській областях як значні тактичні досягнення.

Так, Міноборони РФ та кілька обраних блогерів заявляють про широкомасштабну контрнаступну діяльність ЗСУ вздовж лінії Кремінна - Сватове в останні тижні.

"Помітний контрнаступ України в Луганській області, ймовірно, викликає серйозні дискусії серед російських блогерів, чого ISW не спостерігала. Значні успіхи Росії в цьому регіоні також генеруватимуть кадри з геолокацією та інші підтвердження, чого ISW також не спостерігала", - зазначається у звіті.

Бої на Донбасі

ЗСУ продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута і, як повідомляється, 23 липня досягли успіхів у районі міста Бахмут. Українське джерело повідомило, що Сили оборони просунулися на північний захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута), а російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ відтіснили війська РФ до межі населеного пункту.

У Міноборони РФ заявляли, що їхні підрозділи нібито відбили атаки українських військ у районі н.п. Кліщіївка (7 км на південний захід від Бахмута) та Майорське (20 км на південь від Бахмута). Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ продовжують наступальні дії біля Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Війська РФ 23 липня продовжували наступальні дії в районі Бахмута, проте підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ відбивали атаки військ РФ у районі н.п. Богданівка (6 км на північний захід від Бахмута), Оріхово-Василівка (11 км на північний захід від Бахмута), Іванівське (6 км на захід від Бахмута) та Кліщіївка.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ відобразили контратаку російських військ у районі Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута) і що російські війська вели штурм у районі Курдюмівки.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ 23 липня продовжували обмежені наземні атаки вздовж фронту Авдіївка - Донецьк, нібито не просуваючись уперед.

У Міноборони РФ розповідали, що російські підрозділи Південного угруповання військ відбивали атаки ЗСУ поблизу населених пунктів Водяне (8 км на південний захід від Авдіївки) та Північне (6 км на захід від Авдіївки).

Війська РФ 23 липня продовжували наступальні дії на фронті Авдіївка - Донецьк, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбивали атаки військ РФ поблизу Авдіївки, Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки), Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки), Мар'їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Російський "воєнкор" також заявив, що війська РФ просунулися на північ від Новомихайлівки та провели безуспішний штурм біля Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

"Південна вісь"

ЗСУ продовжували наступальні операції вздовж західної частини Донецької області та східного кордону Запорізької області та просувалися вперед станом на 23 липня. На кадрах геолокації від 22 липня видно, що українські сили увійшли до північної частини Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), хоча довжина нинішніх позицій ЗСУ у населеному пункті або поблизу нього неясна.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ просунулися на північ від Старомайорського та на північній околиці Приютного (14 км на південний захід від Великої Новосілки). Інший російський блогер розповідав, що війська РФ нібито відобразили невеликі українські штурмові групи поблизу Старомайорського та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Війська РФ продовжували обмежені наступальні операції вздовж західного кордону Донецької області та східної частини Запорізької області, і 23 липня не просувалися вперед. У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші бійці відобразили спроби військ РФ відбити втрачені позиції у районі н.п. Приютне та південніше Новодарівки (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ провели невдалу контратаку у напрямку Благодатного (4 км на південь від Великої Новосілки) з півдня.

Українські сили продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області, і 23 липня просунулися вперед. На кадрах з геолокацією видно, що станом на 22 липня ЗСУ трохи просувалися на південь від Кам'янського (30 км на південний захід від Оріхова).

Офіційний представник Таврійського угруповання військ ЗСУ майор Валерій Шершень повідомив, що в період з 21 по 22 липня наші війська просунулися більш ніж на 2 кілометри у бік російських оборонних позицій і через лінію фронту на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

У Міноборони РФ заявляли, що російські війська нібито відбили дві атаки ЗСУ поблизу Роботине (12 км на південь від Орєхова). Російські блогери стверджували, що ЗСУ провели серію механізованих атак на Роботине в ніч з 22 на 23 липня і 23 липня, але нібито війська РФ відбили всі атаки.

ЗСУ та війська РФ продовжують бойові зіткнення на східному (лівобережжі) Херсонської області та на островах у дельті Дніпра. Російський "воєнкор" заявив, що українські сили, як і раніше, зберігають присутність на східному березі Херсонської області в районі Олешок, і що ЗСУ промацують позиції російської оборони в районі Голої Пристані (10 км на південь від Херсона) та м. Кринки (31 км на північний схід від Херсона).

Прес-секретарка Південного оперативного командування ЗСУ капітан 1 рангу Наталія Гуменюк повідомила, що підрозділи ПДВ та інших спецпідрозділів дислокуються вздовж Дніпра і намагаються проводити диверсійні дії вздовж річки та поблизу островів у дельті.

Гуменюк заявила, що військове командування РФ перекидає частини, що деградували, з різних ділянок фронту в Херсонську область для відновлення, і що російські сили нещодавно створили для цих цілей полігони на острові Джарилгач (у Чорному морі, за 70 км на південний схід від міста Херсон).

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти зосереджують свої зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах.

Як раніше зазначають аналітики ISW, удари ЗСУ по складах у тилу ворога успішно знижують можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів.

Додамо також, що бійці ЗСУ також продовжують контрнаступальні операції на півдні країни, а також на північ і південь від Бахмута.