ЗСУ успішно просуваються на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних дій та просунулися на південь від Бахмута. По всій лінії фронту йдуть бої. Російські "воєнкори" скаржаться на цензуру Міноборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
лінії Новомайорське-Новодонецьке-Керменчик
Українські сили досягли невизначеного успіху на напрямку Новоданилівка-Новопокропівка.
Російські джерела стверджували, що українські сили атакували поблизу Вербового в ніч з 31 серпня на 1 вересня та вдень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.