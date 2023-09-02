ВСУ успешно продвигаются на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных действий и продвинулись к югу от Бахмута. По всей линии фронта идут бои. Российские "военкоры" жалуются на цензуру Минобороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Украинские силы добились неопределенного успеха на направлении Новоданиловка-Новопокроповка.
Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Вербового в ночь с 31 августа на 1 сентября и днем.
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