ЗСУ успішно контратакували у Харківській області, ворог просунувся біля Торецька: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Сили оборони України просунулися під час тактичних контратак на північ від Харкова 7 липня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що ЗСУ просунулися на північний захід від Глибокого, контратакуючи в районі, а наявні супутникові знімки від 3-6 липня свідчать про те, що українські сили здійснили контратаку в цьому районі.

Однак аналітики зауважують, що нинішній статус Глибокого - невідомий.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ регулярно контратакують поблизу Глибокого і що наступали під Глибоким з південного заходу.

Інший блогер розповідав, що українські захисники також проводять рейди поблизу Липців та Тихого, щоб виявити вразливі місця на російських оборонних лініях.

Війська РФ продовжували атаки в районі Липців і Глибокого та в районі Вовчанська і поблизу Стариці 6 і 7 липня.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито відбили позиції на вулицях Короленка та Соборній у центрі Вовчанська.

В Нацгвардії України повідомили, що її спецназ завдав ударів по російському тактичному командному пункту та невеликому складу боєприпасів поблизу Глибокого.

Операція №2 - Луганська область

Повідомляється, що 7 липня російські окупанти просунулися вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту тут не було.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Макіївки, в межах Піщаного і до 3,05 км у ширину та 3,25 км у глибину на південь від Табаївки та на захід від Крохмального. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники продовжували наступальні дії в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки, Степової Новоселівки, біля Андріївки, поблизу Невського, Макіївки, Греківки, біля Тернів і Торського 6 і 7 липня.

Російські джерела стверджували, що військ РФ нібито знищили українську переправу через річку Оскіл поблизу Куп'янська-Вузлового.

Операція №3 - Донецька область

Російські окупанти 7 липня продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

6 і 7 липня путінські війська продовжували наступ в районі Верхньокам'янського та в районі Спірного та Виїмки.

Війська РФ 7 липня продовжили наступ у районі Часового Яру і, ймовірно, просунулися до східного берега Сіверсько-Донецько-Донбаського каналу в межах міста.

Українська бригада, яка діяла в районі Часового Яру, 6 липня заявила, що канал Сіверський-Донець Донбасу став фактичною лінією зіткнення у місті після того, як 3 липня ЗСУ відступили з мікрорайону Канал.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на глибину до 900 м і завширшки 1,48 км між Калинівкою і мікрорайоном Канал, хоча в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

6 і 7 липня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що російські артилерійські та авіаційні підрозділи наразі завдають потужних ударів по південній частині Часового Яру.

Російські загарбники просунулися на Торецькому напрямку 7 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 липня, показують, що окупанти просунулися в межах південного Північного.

В Міноборони РФ заявили, що російські підрозділи нібито захопили мікрорайон Чигарі на півдні Південного.

Російські блогери стверджували, що війська РФ начебто просунулися поблизу Дружби і далі в межах південного та південно-західного Нью-Йорка.

6 липня російський "воєнкори" заявив, що війська РФ майже повністю захопили Юрівку, хоча в ISW ще не знайшли підтвердження цієї заяви.

6 і 7 липня російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Торецька, в районі Північного, Залізного і Нью-Йорка.

Повідомляється, що 7 липня російські загарбники просунулися на північний захід від Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито захопили Євгенівку та просунулися на захід до Новоселівки Першої, хоча в ISW не знайшли підтвердження цих заяв.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Калинового, Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогресу, Лозуватського, Євгенівки, Сходу, Новоселівки Першої, біля Яснобродівки та Карлівки 7 липня.

Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ збили російський літак Су-25 у напрямку Покровська 7 липня.

Головне управління військової розвідки Міноборони України 7 липня повідомило, що ЗСУ завдали ударів по російському комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Житель" поблизу Новолуганська та по російському матеріально-технічному центру поблизу Дебальцевого, де окупанти зберігали танки і боєприпаси 6 липня.

Війська РФ 7 липня продовжували атаки на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Бойові дії тривали поблизу Красногорівки, біля Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 7 липня російські загарбники атакували поблизу Макарівки на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

7 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

6 і 7 липня тривали бої біля Роботиного, Новоандріївки, Вербового та Малої Токмачки.

Окупаційний "чиновник" Запорізької області Володимир Рогов 7 липня заявив, що українські сили випустили 5 ракет HIMARS по окупованому Мелітополю, і що російські загарбники нібито перехопили всі ракети, але уламки впали на північну частину міста і спричинили пожежу.

Він також опублікував кадри нібито стовпа диму над окупованим Мелітополем.

7 липня на лівому березі Херсонської області тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні повідомляли, що протягом доби і станом на пізній вечір 7 липня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, а також ворог активізувався на Лиманському напрямку.

Крім того, раніше повідомлялося, що 7 липня на території Донецької області українські воїни-зенітники збили російський літак Су-25.