ЗСУ уразили пункт управління та склад з російськими дронами: ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну радіолокаційну станцію, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу, один пункт управління дроні, один склад з дронами та ще один пункт управління загарбників.

Ситуація на напрямках:

Харківський. Ворог один раз намагався штурмувати в районі Вовчанська, без успіху.

Куп’янський. За добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового.

Лиманський. Ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед у бік Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі, одне боєзіткнення ще триває.

Краматорський. Окупанти атакували три рази у районі Ступочок. Всі атаки поблизу було зупинено.

Торецький. Ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив.

Покровський. Українські захисники зупинили 39 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Сухий Яр, Миролюбівка, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Променя, Сили оборони відбили 16 атак.

Курахівський. Найбільш напружена ситуація, Сили оборони відбили 52 атаки позицій поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка, Новоселидівка та Іллінки.

Времівський. Противник здійснив чотири штурми українських позицій в районах Трудового та Максимівки.

Придніпровський. Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.