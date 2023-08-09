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ЗСУ уразили пункт управління російської армії в окупованій Новій Каховці

Фото: ЗСУ уразили пункт управління російської армії в окупованій Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України уразили пункт управління російської армії у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

“Близько 10:00 Збройні сили України уразили пункт управління армії рф у тимчасово окупованій Новій Каховці”, - йдеться в повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

Раніше українське командування повідомляло, що Сили оборони активно готують плацдарм для наступу на півдні України. Мова йде про знищення ліній постачань, командних пунктів та складів ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

Також нещодавно ЗСУ вдарили по місцю зосередження окупантів у Херсонській області. Було знищено декілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

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Херсонська областьНовая Каховка