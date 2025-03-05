ЗСУ уразили під Вовчанськом ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М"

"Не допомогла противнику і антидронова сітка, якою він його прикрив з усіх боків. Перші дві «пташки» пілотів підрозділу "Falcon" пробили в ній дірку, а третя остаточно знищила комплекс", - підписано відео.

Також під вогонь прикордонників потрапили місця зосередження особового складу та транспортний засіб типу "буханка". Їх росіяни використовували для підвезення особового складу та боєкомплектів.

Що відомо про "Муром-М"

"Муром-М" – це російський мобільний оптико-електронний комплекс спостереження, призначений для контролю місцевості в будь-який час доби та за різних погодних умов. Він оснащений тепловізійними та денними камерами, що дозволяють виявляти рухомі об'єкти на значній відстані. Комплекс працює у складі системи охорони та може передавати відеосигнал у режимі реального часу на командні пункти.

Російські війська активно використовують "Муром-М" на лінії фронту для контролю українських позицій, спостереження за пересуванням сил оборони та координації артилерійських ударів. Завдяки дальності виявлення до кількох кілометрів він забезпечує важливу інформацію для противника. Однак комплекс має вразливість перед атаками безпілотників, радіоелектронною боротьбою та артилерійськими ударами ЗСУ.

Українські військові неодноразово знищували "Муром-М" за допомогою FPV-дронів, що суттєво знижувало ефективність спостереження ворога. Втрата таких комплексів ускладнює координацію російських військ, роблячи їх більш вразливими до українських атак. Попри це, Росія продовжує використовувати "Муром-М" на передовій, намагаючись компенсувати його втрати новими постачаннями.