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ВСУ поразили под Волчанском вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"

Фото: "Муром-М" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные подразделения Falcon бригады "Гарт" поразили под Волчанском вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

"Не помогла противнику и антидроновая сетка, которой он его прикрыл со всех сторон. Первые две "птички" пилотов подразделения "Falcon" пробили в ней дыру, а третья окончательно уничтожила комплекс", - подписано видео.

Также под огонь пограничников попали места сосредоточения личного состава и транспортное средство типа "буханка". Их россияне использовали для подвоза личного состава и боекомплектов.

Что известно о "Муром-М"

"Муром-М" - это российский мобильный оптико-электронный комплекс наблюдения, предназначенный для контроля местности в любое время суток и при различных погодных условиях. Он оснащен тепловизионными и дневными камерами, позволяющими обнаруживать движущиеся объекты на значительном расстоянии. Комплекс работает в составе системы охраны и может передавать видеосигнал в режиме реального времени на командные пункты.

Российские войска активно используют "Муром-М" на линии фронта для контроля украинских позиций, наблюдения за передвижением сил обороны и координации артиллерийских ударов. Благодаря дальности обнаружения до нескольких километров он обеспечивает важную информацию для противника. Однако комплекс имеет уязвимость перед атаками беспилотников, радиоэлектронной борьбой и артиллерийскими ударами ВСУ.

Украинские военные неоднократно уничтожали "Муром-М" с помощью FPV-дронов, что существенно снижало эффективность наблюдения врага. Потеря таких комплексов затрудняет координацию российских войск, делая их более уязвимыми к украинским атакам. Несмотря на это, Россия продолжает использовать "Муром-М" на передовой, пытаясь компенсировать его потери новыми поставками.

 

Бои возле Волчанска

В конце сентября прошлого года Силы обороны сообщили о том, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины освободили от вражеских солдат Волчанский агрегатный завод.

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