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Росія за добу втратила майже 1200 солдатів та 59 артсистем: дані Генштабу ЗСУ

Субота 15 лютого 2025 08:05
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Росія за добу втратила майже 1200 солдатів та 59 артсистем: дані Генштабу ЗСУ Фото: ЗСУ продовжують завдавати втрат окупантам (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

За останню добу, з 14 на 15 лютого, втрати російської армії у війни проти України склали 1180 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 59 артсистем, 117 дронів та 127 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 856 660 (+1 180) осіб;
  • танків - 10 068 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 927 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 23 174 (+59) од.;
  • РСЗВ - 1283 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1067 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25 341 (+117) од.;
  • крилатих ракет - 3063 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 37 379 (+127) од.;
  • спеціальної техніки - 3747 (+2) од.

Росія за добу втратила майже 1200 солдатів та 59 артсистем: дані Генштабу ЗСУ

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що минулої доби на фронті, за даними Генштабу, станом на вечір відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники продовжували давати відсіч спробам окупантів просунутися в глибину української території.

Також у Генштабі розповіли, що російські загарбники минулого дня завдали 45 авіаційних ударів, скинуши 64 керовані авіаційні бомби. Також використали близько тисячі дронів-камікадзе і здійснили понад 4,5 тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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