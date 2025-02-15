Росія за добу втратила майже 1200 солдатів та 59 артсистем: дані Генштабу ЗСУ

За останню добу, з 14 на 15 лютого, втрати російської армії у війни проти України склали 1180 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 59 артсистем, 117 дронів та 127 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що минулої доби на фронті, за даними Генштабу, станом на вечір відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники продовжували давати відсіч спробам окупантів просунутися в глибину української території.

Також у Генштабі розповіли, що російські загарбники минулого дня завдали 45 авіаційних ударів, скинуши 64 керовані авіаційні бомби. Також використали близько тисячі дронів-камікадзе і здійснили понад 4,5 тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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